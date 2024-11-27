94 Yaşındaki Kadına Kar Amaçlı Paletli Ambulansla Ulaşım

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ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde rahatsızlanan 94 yaşındaki Elif Ersan, yolun kardan kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Erzincan'a 41, Kemah ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Dereköy köyünde rahatsızlanan Elif Ersan'ın yakınları, yolların kardan kapalı olması sebebiyle hastalarını kendi imkanları ile hastaneye götüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine Dereköy köyüne paletli ambulans yönlendirildi. Ekipler, ulaşımın zor olduğu köye paletli ambulansla 3 saat süren uzun uğraşlar sonucu ulaştı. Elif Ersan, sağlık ekibinin köyde yaptığı ilk müdahalenin ardından paletli ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.