98. Oscar Ödülleri Disney+’ta Canlı Yayınlanacak

24.02.2026 22:37
Oscar Töreni, 16 Mart'ta Disney+'ta canlı yayınlanacak, tekrarı 17 Mart'ta NOW'da olacak.

98. Oscar Ödül Töreni, 16 Mart gecesi saat 02.00'de Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, töreni kaçıran izleyiciler için programın Türkçe çevirili tekrar yayını 17 Mart'ta NOW'da ekrana gelecek.

Törenin sunuculuğunu, Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. O'Brien, geçen yılın ardından ikinci kez Oscar törenini sunacak.

Açıklamada, Emmy ödüllü canlı yayın programı yapımcıları Raj Kapoor ve Katy Mullan'ın üst üste üçüncü kez yürütücü yapımcı olarak görev alacağı, Jeff Ross ile Mike Sweeney'nin ise ikinci kez yapımcı olarak yer alacağı belirtildi. Sweeney'nin ayrıca metin yazarı olarak görev yapacağı aktarıldı.

Platformda aynı zamanda, "En İyi Animasyon Filmi" dalında aday gösterilen "Elio"nun yanı sıra aynı kategoride aday olan "Zootopia 2" ile kostüm tasarımı ve görsel efekt dallarında adaylık elde eden "Avatar: Ateş ve Kül"ün de Disney+'ta izlenebileceği kaydedildi.

Oscar Ödülleri adaylarının tam listesine Akademi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

