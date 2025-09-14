A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'ya Karşı İyi Başladı

(ANKARA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yarıyı Almanya karşısında 46-40 önde tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonasının finalinde Almanya ile karşılaştı. Milliler, Almanya karşısında ilk yarıyı 46-40 skorla tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan ekrandan maçı vatandaşlarla birlikte izledi.

Yavaş devre arasında ANKA Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Şampiyon olmayı bekliyoruz inşallah. İyi oynuyoruz, şampiyon olacağız. Geçmiş maçlardaki başarıları, gayretleri, azimleri ve yenilmeden gelmeleri… İnşallah bu havayla şampiyon olurlar diye bekliyorum" İfadesini kullandı.