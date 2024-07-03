A Milli Futbol Takımı Avusturya\'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Yüzlerce seyircinin yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan sevgi evinde kalan çocuklarla birlikte tutku dolu maçı, Yedikule hisarında dev ekranda izledi. İstanbul Valisi Gül, "Kalbimiz duracak gibi oldu, bütün herkes gibi bizde çok heyecanlıydık" dedi.

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu müsabakasında Avusturya ile karşı karşıya geldi. F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Ay-Yıldızlılar, Avusturya'yı da 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İstanbul'un farklı meydanlarında kurulun ekranlarla vatandaşlar maç heyecanına eşlik etti. Yedikule Hisarı'nda kurulan dev ekranda maçı, vatandaşlar Türk bayrakları açarak coşkuyla izledi. İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan sevgi evinde kalan çocuklarla birlikte nefes kesen müsabakanın heyecanına ortak oldu.

"KALBİMİZ DURACAK GİBİ OLDU"

İstanbul Valisi Gül, "Kalbimiz duracak gibi oldu, bütün herkes gibi biz de çok heyecanlıydık. Millilerimizi tebrik ediyor, emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Fatih Belediye başkanımıza da bu coşkuyu yaşattığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sevgi evinde kalan çocuklarımızla birlikte izledik sağ olsunlarö dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR GECE OLDU"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Çok güzel bir gece oldu. Burada binlerce hemşehrilerimizle beraber çok güzel bir maç oldu. İnanıyoruz çeyrek final değil, yarı final maçını da kazanacağızö diye konuştu.