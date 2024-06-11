(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya 2-1 yenildi.
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) 4 gün kala son hazırlık maçında Polonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımı, İlk yarı 1-0 geriye düştüğü maçta Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle beraberliği yakaladı.
Milli takım, 90. dakikada Zalewski'in golüyle maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
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