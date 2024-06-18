A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'la karşılaştığı maç Ankara'da dev ekranlarda izlendi

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A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'la karşılaştığı 2024 Avrupa Şampiyonası maçı, Ankara'da açık alanlara kurulan dev ekranlarda izlendi.

2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Türkiye ile Gürcistan arasında yapılan maç, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'ndaki dev ekranlarda yayımlandı.

Burada maçı heyecanla takip eden seyircilere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

Sporseverler, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'na kurulan dev ekrandan da A Milli Futbol Takımı'nı büyük ilgiyle takip etti.

Kentin işlek noktalarında ise bazı taraftarlar kafelerde maçı izlerken, mesai başındaki takisiciler de duraklarında milli takımı ekran başında destekledi.

Türkiye'nin 3-1 galip geldiği maçın ardından taraftarlar, sevinç gösterilerinde bulundu.