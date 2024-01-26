A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Altınordu\'yu ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Altınordu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen ve Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Ege Kupası maçını izlemeye gelen Montella'yı, Altınordu A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Teknik Direktörü Bülent Kayıtken ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler karşıladı.

Ege Kupası'nda Türkiye'nin İrlanda ile oynadığı maçı takip eden İtalyan çalıştırıcı, daha sonra Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Montella, Altınordu Futbol Kulübünün genç sporcuların gelişimi konusunda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Genç sporcularla sohbet eden Montella'ya forma hediye edildi.