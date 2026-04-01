A Milli Takım Dünya Kupası'na Katıldı

A Milli Futbol Takımı Kosova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Maçın ardından Taksim Meydanı'na çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile sevinç gösterisinde bulundu. Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasına sevinenler araçları ile korna çalarak sonucu kutladı.
