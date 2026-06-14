A Milli Takım'ın Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası Coşkusu

14.06.2026 08:51
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A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra ilk maçında Avustralya ile karşılaştı. İzmir'de coşku doruktaydı.

(İZMİR) – A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra katılmaya hak kazandığı FIDA Dünya Kupası'nda ilk karşılaşmasına Avustralya'yla çıktı. Maç için Konak Atatürk Meydanı'nda dev ekran kuruldu, maçı izlemeye gelen bir vatandaş, "Bütün saf duygularımızla buraya geldik. Gönlümüz bayrağımızın yanında" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nın ardından 24 yıl sonra ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırken kupadaki ilk maçına bu sabah yerel saatle 07.00'de çıktı.

İzmir'in birçok bölgesinde vatandaşların maçı izlemesi için dev ekranlar kuruldu, İzmir Valiliği, İzmir İl Milli Eğitim müdürlüğü ve Yeşilay, İzmir, Konak Atatürk Meydanı'nda dev ekran kurdu.

Her yaştan yüzlerce vatandaş maçı izlemek için erken saatte meydanı doldurdu, ortak mesaj galibiyet oldu.

ZEYBEL: "İNŞALLAH GALİP OLACAĞIZ"

Maçı izlemek için meydana gelen Önder Zeybel, "Çok mutluyum. Maçı seyretmeye geldik, inşallah galip olacağız. En kötü çeyrek finali görürüz diye düşünüyorum. Bu maçı da muhakkak alırız diye düşünüyorum. İnşallah kazanacağız" diye konuştu.

ACAR: "TÜRKİYE'MİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Maçı oğluyla seyretmeye gelen Özcan Acar, şunları söyledi:

"Türkiye'mize başarılar dileriz. 2-0 ya da 3-0 kazanalım, yeter ki maç bizim olsun. Bu bir gururdur. Bu sabah uykusuzluk bir problem değil. Çoluk çocuğumuzla, vatandaşlarımızla, halkımızla hep beraber, omuz omuza ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bence bugün Arda güler bir gol atar. Türkiye'mizle gurur duyuyoruz. Çok büyük bir mutluluk. Biz de ülkemizin arkasındayız. Ayaklarına sağlık."

"GALİBİYET OLSUN DA RAKAM ÖNEMLİ DEĞİL"

Maçı izlemeye gelen bir vatandaş, "Bütün saf duygularımızla buraya geldik. Gönlümüz bayrağımızın yanında. Galibiyet bizim olsun da rakam önemli değil. Maç bizim" dedi.

CAN: "KAZANACAĞIZ İNŞALLAH"

Maçı izlemek için Çeşme'den Konak'a gelen Züleyha Can, "Böyle bir coşkunun karşılığını çok güzel almak istiyoruz. Kazanacağız inşallah. Çeşme'den geldim maçı izlemek için. Takımımız maçı alır, şüphemiz yok. Favorim Arda Güler ve Galatasaraylı bütün futbolcular" ifadelerini kullandı.

"BUNA TANIK OLMAK ÇOK HEYECANLI"

Türkiye'nin Dünya Kupa'sına katıldığına ilk kez tanık olan bir vatandaş, "Umarım kazanırız. Ben ilk kez dünya kupasını görüyorum. 2003 doğumluyum en son 2002'de gitmiştik. Buna tanık olmak çok heyecanlı ve çok güzel. Çok mutluyum. Ben maçın 2-1 bitmesini bekliyorum. Gollerin birini Arda'dan bekliyorum diğerini de Kerem'den bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel A Milli Takım'ın Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika

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