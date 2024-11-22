A Milli Takım Macaristan ile Eşleşti

(ANKARA) - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
A Milli futbol takımı, UEFA Uluslar Liginde A Ligi'ne yükselebilmek için playy- off mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
A/B play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Türkiye-Macaristan
Ukrayna-Belçika
Avusturya-Sırbistan
Yunanistan-İskoçya
Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek.
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