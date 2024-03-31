AA, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin verileri ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin verileri, sandık başında görev yapan 2 bin 500 personeliyle ıslak imzalı tutanaklar üzerinden duyurdu.
Ajans personeli sabah saatlerinden itibaren sahaya çıkarak seçimle ilgili gelişmeleri haberleştirdi.
Ajans çalışanları sandıkların kapanmasının ardından da ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının fotoğrafını çekerek, sonuçları AA Mobil Uygulaması üzerinden sisteme yükledi.
Anadolu Ajansının editöryal ve idari tüm personelinin görev yaptığı çalışmalara ayrıca anlaşma yapılan araştırma şirketi personeli de katıldı.
Dijital veriler AA Teyit Ekibince kontrol edildi
AA çalışanlarının fotoğrafladığı Sandık Sonuç Tutanakları, OCR teknolojisiyle dijital hale getirildikten sonra anında AA Seçim Takip Merkezine ulaştırıldı.
Dijital veriler burada AA Teyit Ekibince kontrol edildikten sonra sisteme işlendi.
Teyit edilen sonuçlar, doğru ve güvenilir şekilde müşterilere servis edildi.
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 22.10 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 62.42, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 63.45'i açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38,58'inin açıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde YRP Adayı Mehmet Kasım Gülpınar önde gidiyor. Şanlıurfa'da saat 22.03 itibarıyla sandıkların yüzde 38.58'i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, Şanlıurfa'da YRP yüzde 39.25, AK Parti yüzde 35.53 oy aldı.
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, 31 Mart 2024 Yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Aktaş, sürpriz sonuçların nedenlerini açıklarken, emeklilerin seçimdeki etkisine dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşın genel seçimde vermek istediği mesajı yerel seçimde verdiğini belirtti. Aktaş, AK Parti'nin adaylarını revize edebileceğini ve erken seçim olmayacağını söyledi.
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