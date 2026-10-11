AA Editör Masası'nda Cevdet Yılmaz yarın fon soruşturması dahil soruları yanıtlayacak

AA Editör Masası'nda Cevdet Yılmaz yarın fon soruşturması dahil soruları yanıtlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın saat 10.00'da AA Editör Masası'nda fon soruşturması, Terörsüz Türkiye ve ekonomiye dair soruları yanıtlayacak. Açıklamaları AA'nın internet sitesinden yayımlanacak, X hesaplarından da takip edilebilecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.
Yılmaz, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç, "Terörsüz Türkiye" ve ekonomideki mevcut durum başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, ayrıca X hesabı (@anadoluajansi) ile (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA
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