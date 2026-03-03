AA ekibi, Tahran'daki Şehit Mutahhari Hastanesinde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi - Son Dakika
AA ekibi, Tahran'daki Şehit Mutahhari Hastanesinde oluşan hasarın boyutunu görüntüledi

03.03.2026 10:52
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda Şehit Mutahhari Hastanesi hasar gördü.

AA ekibi, hastanede oluşan hasarın boyutunu yerinde görüntüledi.

Hastanenin yan tarafında bulunan ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğu belirtilen bir yerleşkenin ABD-İsrail tarafından hedef alınması sonucu hastane kullanılamaz hale geldi.

Hastanede, yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere, sağlık hizmeti verilen bölümlerinin tamamen hizmet dışı kaldığı görüldü. İranlı yetkililer, saldırıların ardından hastanenin tahliye edildiğini ve hastaların kentin farklı bölgelerindeki tedavi merkezlerine nakledildiğini söyledi.

Yetkililer, hastane içerisinde bulunan bir ilaç deposunun da zarar gördüğünü ve tüm ilaçların imha edildiğini ekledi.

Hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yeni bir saldırı ihtimaline karşı Devrim Muhafızları'na ait olduğu belirtilen yakınlardaki başka bir hastanede de güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Saldırıların ardından bölgedeki küresel konumlama sistemlerinin (GPS) sağlıklı çalışmadığı da gözlemlendi.

Kaynak: AA

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
