AA foto muhabiri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaralandı

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kenti yakınlarındaki Filistin köyü Mugayir çevresinde hasat yapan çiftçilere saldırdı.

Filistinliler ve fanatik gruplar arasında olayların çıkması üzerine bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinlilere müdahale ederek, onları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Olayları takip eden AA foto muhabiri Issam Rimavi, bu sırada aracına giderken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.

Görgü tanıkları, gruptakilerin sopayla Rimavi'yi darbettiğini aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rimavi'nin yerde baygın bir şekilde yattığı görüldü.

Yaralanan Rimavi, tedavi için Ramallah kentine nakledildi.

"Gazetecilik tehlikelerle dolu, ama biz görevimizi sürdüreceğiz"

Rimavi, tedavi altına alındığı Ramallah'taki hastanede AA'ya yaptığı açıklamada, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezikler olduğunu ve elinde kırık bulunduğunu belirtti.

Rimavi, "Elimde kameralarım vardı, onlara gazeteci olduğumu söyledim. Görmelerine rağmen sopalarla, taşlarla saldırdılar. Başıma aldığım darbenin ardından bayıldım. Kendime hastanede geldim. Durumum şu an stabil. Yaklaşık bir hafta hastanede kontrol altında kalacağım." dedi.

Rimavi, özellikle Filistin'de gazetecilik yapmanın büyük riskler barındırdığını vurgulayarak, " Gazze'de 222 gazeteci şehit oldu. Cenin'de meslektaşımız Şirin Ebu Akile olayları takip ederken hayatını kaybetti. Bu coğrafyada gazetecilik, her zaman tehdit altında yapılan bir meslek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşananlara rağmen mesleğini sürdürme kararlılığını dile getiren Rimavi, "İsrailli yerleşimciler ve İsrail ordusu bilsin ki, biz gazeteciler olarak sahadaki olayların takibini sürdüreceğiz. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rimavi, kendisine saldıranların kameralarını ve şahsi eşyalarını da gasbettiklerini söyledi.