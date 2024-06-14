AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni, İstanbul'daki çalışanlarla bayramlaştı - Son Dakika
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AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni, İstanbul'daki çalışanlarla bayramlaştı

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, İstanbul'da görev yapan ajans çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Özhan, Bostan ve Karakaş, bayram tatiline gideceklerden yolculukları sırasında dikkatli olmalarını istedi, çalışanların aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Bayramlaşma sırasında ofislerde bulunan personele çikolata ikram edildi.

14.06.2024 17:39
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Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, İstanbul'da görev yapan ajans çalışanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kurban Bayramı öncesinde AA'nın İstanbul Ofisi'nde katları gezen Özhan, Bostan ve Karakaş çalışanlarla bir araya geldi.

AA'nın muhabir, foto muhabiri, kameramanları ile idari personelinin bayramlarını kutlayan Özhan, Bostan ve Karakaş çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Özhan, Bostan ve Karakaş, bayram tatiline gideceklerden yolculukları sırasında dikkatli olmalarını istedi, çalışanların aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma sırasında ofislerde bulunan personele çikolata ikram edildi.

Ajansın Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında da haber ve idari birim direktörleri kurumdaki çalışanlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni, İstanbul'daki çalışanlarla bayramlaştı - Son Dakika

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