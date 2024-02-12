AA Haber Akademisi, Katar Haber Ajansı'na yönelik eğitimi düzenliyor - Son Dakika
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AA Haber Akademisi, Katar Haber Ajansı'na yönelik eğitimi düzenliyor

AA Haber Akademisi, Katar Haber Ajansı\'na yönelik eğitimi düzenliyor

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İstanbul'da Katar Haber Ajansı'na (QNA) yönelik düzenlenen 'Teyit Haberciliği Eğitimi'ne başladı. Eğitim programı kapsamında QNA'dan gelen basın mensuplarına AA birimleri gösterilecek ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT de ziyaret edilecek.

12.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
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Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi tarafından Katar Haber Ajansı'na (QNA) yönelik İstanbul'da düzenlenen "Teyit Haberciliği (Fact Checking Journalisim) Eğitimi" başladı. ???????

Ajansın İstanbul Ofisi'nde QNA'dan 6 basın mensubunun katılımıyla yapılan eğitim programının açılışında konuşan AA Global Haberler Direktörü Faruk Tokat, kurumun kuruluş sürecini anlattı.

AA'nın, Türk halkının sesini dünyaya doğru şekilde duyurabilmek amacıyla kurulduğunu anımsatan Tokat, eğitim süresince karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunulacağını söyledi.

AA'nın yurt dışında 39 yerde ofisinin, 144 ülkede muhabirlerinin ve 76 ülkede abonelerinin bulunduğunu aktaran Tokat, kurum bünyesinde 143 farklı milletten çalışan olduğunu dile getirdi.

Dünyadaki tüm gelişmeleri daha düzenli takip edebilmek için Bölge Haber Merkezleri'ni kurduklarını aktaran Tokat, halihazırda Türkçe dahil 13 dilde yayın yapıldığını ifade etti.

Tokat, AA'nın günlük yaklaşık 1400'e yakın haberle birlikte 4 binden fazla fotoğraf ve 350 video ürettiğini, abonelerine günlük ortalama 22 canlı yayın sunarken 15 infografik yayınlandığını anlattı.

AA'nın ürettiği güçlü görsellerin dünya medyasında genişçe yer bulduğunu vurgulayan Tokat, faaliyetleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında da bilgi paylaştı.

Gazetecilere 9 başlıkta eğitim verilecek

Eğitim boyunca "Teyit Haberciliği", "Sosyal Medya Takibi", "Teyit Haberciliğinde Yayın İlkeleri", "Teyit Haberciliğinde Haber Dili", "Görsel Kontrol", "Medya Okuryazarlığı", "Dijital Kontrol", "Siber Güvenlik" ve "Medya, Kriz Yönetimi ve Stratejik İletişim" başlıklarında 9 teorik ders verilecek.

Pratik ders olarak 2 saatlik "Teyit Haberciliğinde Pratik" eğitiminin verileceği program sürecinde, QNA'dan gelen basın mensuplarına AA'daki bazı birimler gösterilecek. Yine eğitim kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT de ziyaret edilecek.

Kültürel gezinin de yapılacağı "Teyit Haberciliği Eğitimi" 18 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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