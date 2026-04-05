Üye Girişi
Son Dakika Logo

AA'nın 106. Yılı Kutlandı

05.04.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciş Kaymakamı Karaloğlu, AA'nın 106. yılını kutlayarak milli mücadeledeki önemine vurgu yaptı.

Van'ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadelenin en kritik döneminde kurulan AA'nın, Türk milletinin sesi olma görevini üstlendiğini belirtti.

İstiklal Harbi sürecinden bugüne kadar geçen zamanda AA'nın tarihi bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı sadece bir haber kurumu değil aynı zamanda Türkiye'nin hafızasını oluşturan önemli bir kurumdur. Anadolu Ajansı, ilkeli, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda saygın bir konuma ulaştı. 106 yıllık köklü geçmişiyle Anadolu Ajansı, ülkemizin dünyaya açılan güçlü iletişim kapılarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm isimleri rahmet ve minnetle anıyor, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yerel Haberler, Güncel, Medya, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:12:19. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.