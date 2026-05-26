AA'nın Tarihçesi: Yüzyılın Tanığı Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AA'nın Tarihçesi: Yüzyılın Tanığı Ödülü

26.05.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakan Çelik'in kitabı, Anadolu Ajansı'nın yüzyıllık öyküsünü ve hakikat mücadelesini anlatıyor.

Gazeteci-yazar Atakan Çelik'in kaleme aldığı "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansının Asırlık Öyküsü" adlı eser, 3. Hayata Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Yüzyılın Tanığı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Anadolu Ajansının (AA) Milli Mücadele yıllarında başlayan ve küresel medya sahnesine uzanan yüzyıllık yolculuğunu ele alan eser, ajansın kurumsal tarihinin yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden gazetecilik hafızasını, savaş bölgelerindeki insan hikayelerini ve hakikat mücadelesini kapsamlı şekilde anlatıyor.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın ürünü olan kitapta, AA'nın 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin en kritik döneminde kuruluşundan itibaren Türkiye'nin hafızasına yön veren olaylardaki rolü detaylı biçimde ele alınıyor.

Eserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın yalnızca bir haber merkezi değil, aynı zamanda milli direnişin sesi, devlet hafızasının taşıyıcısı ve hakikatin küresel ölçekte savunucusu olduğu anlatılıyor.

Kitapta, Kore Savaşı'ndan Gazze'ye kadar çeşitli dönemlere ilişkin saha tanıklıkları, arşiv belgeleri ve gazetecilik anıları yer alıyor. Özellikle Srebrenitsa Soykırımı ile Gazze'de yaşanan insanlık dramı arasında kurulan vicdani bağ, eserin dikkati çeken bölümleri arasında gösteriliyor.

Eserde ayrıca AA'nın son yıllarda gerçekleştirdiği dijital dönüşüm hamleleri, çok dilli yayıncılık vizyonu, küresel yayın ağı ve uluslararası medya ligindeki yükselişi de saha tecrübeleri ve kurumsal hafızayla birlikte yer alıyor.

Bu kapsamda eser, 3. Hayata Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Yüzyılın Tanığı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Ödül Organizasyon Komitesi Başkanı Fehim Ustaoğlu, eserin Cumhuriyet tarihinden günümüze uzanan süreci güçlü bir perspektifle ele aldığını belirterek, "Cumhuriyetten günümüze zamanı en iyi analiz eden, tarihe not düşen ve dünyadaki gelişmeleri başarılı şekilde değerlendiren bir esere bu ödülü vermekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Atakan Çelik de bu ödülün kendisi için yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluk taşıdığını anlattı.

Yüzyılın Tanığı'nın yalnızca AA'nın değil, bir milletin hafızasının, hakikat mücadelesinin ve tarihe düşülen vicdanlı notların hikayesi olduğunu aktaran Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün Gazze'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde hakikat hala saldırı altında. Gazetecilik sadece haber aktarmak değil, insanlığın hafızasını koruma mücadelesidir. Bu anlamlı ödülü, görev başında hayatını kaybeden tüm gazeteciler adına da son derece kıymetli buluyorum."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA'nın Tarihçesi: Yüzyılın Tanığı Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:14:49. #.0.4#
SON DAKİKA: AA'nın Tarihçesi: Yüzyılın Tanığı Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.