AA'nın Tarihçesi: Yüzyılın Tanığı Ödülü

Gazeteci-yazar Atakan Çelik'in kaleme aldığı "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansının Asırlık Öyküsü" adlı eser, 3. Hayata Değer Katanlar Ödül Töreni'nde "Yüzyılın Tanığı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Anadolu Ajansının (AA) Milli Mücadele yıllarında başlayan ve küresel medya sahnesine uzanan yüzyıllık yolculuğunu ele alan eser, ajansın kurumsal tarihinin yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden gazetecilik hafızasını, savaş bölgelerindeki insan hikayelerini ve hakikat mücadelesini kapsamlı şekilde anlatıyor.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın ürünü olan kitapta, AA'nın 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin en kritik döneminde kuruluşundan itibaren Türkiye'nin hafızasına yön veren olaylardaki rolü detaylı biçimde ele alınıyor.

Eserde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın yalnızca bir haber merkezi değil, aynı zamanda milli direnişin sesi, devlet hafızasının taşıyıcısı ve hakikatin küresel ölçekte savunucusu olduğu anlatılıyor.

Kitapta, Kore Savaşı'ndan Gazze'ye kadar çeşitli dönemlere ilişkin saha tanıklıkları, arşiv belgeleri ve gazetecilik anıları yer alıyor. Özellikle Srebrenitsa Soykırımı ile Gazze'de yaşanan insanlık dramı arasında kurulan vicdani bağ, eserin dikkati çeken bölümleri arasında gösteriliyor.

Eserde ayrıca AA'nın son yıllarda gerçekleştirdiği dijital dönüşüm hamleleri, çok dilli yayıncılık vizyonu, küresel yayın ağı ve uluslararası medya ligindeki yükselişi de saha tecrübeleri ve kurumsal hafızayla birlikte yer alıyor.

Ödül Organizasyon Komitesi Başkanı Fehim Ustaoğlu, eserin Cumhuriyet tarihinden günümüze uzanan süreci güçlü bir perspektifle ele aldığını belirterek, "Cumhuriyetten günümüze zamanı en iyi analiz eden, tarihe not düşen ve dünyadaki gelişmeleri başarılı şekilde değerlendiren bir esere bu ödülü vermekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Atakan Çelik de bu ödülün kendisi için yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda önemli bir sorumluluk taşıdığını anlattı.

Yüzyılın Tanığı'nın yalnızca AA'nın değil, bir milletin hafızasının, hakikat mücadelesinin ve tarihe düşülen vicdanlı notların hikayesi olduğunu aktaran Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bugün Gazze'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde hakikat hala saldırı altında. Gazetecilik sadece haber aktarmak değil, insanlığın hafızasını koruma mücadelesidir. Bu anlamlı ödülü, görev başında hayatını kaybeden tüm gazeteciler adına da son derece kıymetli buluyorum."