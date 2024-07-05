AA ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, medya mensuplarına eğitim programı düzenliyor

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Anadolu Ajansı (AA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmak isteyen medya mensuplarında farkındalığı ve bilinci artırmaya yönelik eğitim programı düzenlenecek.

Eğitim, 16-18 Temmuz tarihlerinde AA'nın İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

AA ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi işbirliğiyle, alanında uzman eğitmenlerce verilecek eğitimle medya mensuplarının uluslararası doğrudan yatırım ve girişimcilik haberciliğinde uzmanlaşmaları, stratejik ve finansal yatırımlar konularında üretilen içeriklerin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Eğitim süresince 10 dersin yanı sıra haber yazım atölyesi ve " Türkiye'deki Startup ve Dijitalleşme Ekosisteminde Gelişmeler, Trendler" paneli etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu dersler; "Uluslararası Doğrudan Yatırım ve Küresel Trendler", "Girişimcilik Ekosistemi ve Finansal Yatırımlar", "Yatırım ve Girişim Haberciliğinde İçerik Üretimi", "Veri Görselleştirme", "Türkiye'nin Yeni Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi", "İçerik Üretimine Dönük UDY Veri Kaynakları", "ESG Çağında Sürdürülebilir ve İklim Yatırımları", "Etki Yatırımları", "Stratejik Yatırımlar" ve "Haber İçeriği Üretiminde Yapay Zeka Kullanımı" başlığını taşıyor.

Ücretsiz olan eğitim programına yazılı, görsel, sesli, dijital medya sektöründe 2 yıl iş tecrübesi bulunan, tercihen İngilizce yazma, konuşma ve okuma temel becerilerine sahip kişiler başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin, 2 adet referans içeren özgeçmişlerini, 7 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar, "iletisim@invest.gov.tr" adresine göndermeleri gerekiyor.