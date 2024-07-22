AB, 4 kişi ve 2 kuruluşa insan hakları yaptırımı uygulayacak

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Avrupa Birliği (AB), "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, işkence ve sistematik cinsel şiddet dahil insan hakları ihlallerindeki rolleri nedeniyle Suriye, Kuzey Kore, Rusya ve Haiti'den toplam 4 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulanacak.

Listeye alınan isimler arasında Beşşar Esed rejiminin Genelkurmay Başkanı Abdülkerim Mahmud İbrahim ile rejimin Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas yer alıyor. Bu kişiler, emirleri altındaki ordunun sivillere yönelik sistematik ve yaygın işkence, tecavüz, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinden sorumlu tutuldu.

Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae, yönetime muhalif kişiler ve ülkedeki gözaltı veya cezaevi merkezlerinde tutulan kadın ve kız çocuklarına karşı işlenen çok sayıda cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eyleminden sorumlu tutularak yaptırım listesine alındı.

Yaptırım uygulanan isimler arasında Rusya'nın ilhak ettiği Herson kentinde kurulan cezaevi merkezinin yöneticisi Evgeniy Sobolev yer aldı. Sobolev, Herson dahil olmak üzere Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki gözaltı ve cezaevi merkezlerinde işkence, diğer insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile cinsel şiddet dahil sistematik insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanıyor.

Listeye alınan kuruluşlar arasında ise Haiti'de bulunan ve kadına yönelik şiddet uygulamaktan sorumlu tutulan Kokorat San Ras ile Kuzey Kore'nin Hamgyong eyaletindeki işkence suçunun işlendiği savunulan Onsong County MSS isimli gözaltı merkezi bulunuyor.

Son eklemelerle birlikte AB'nin "küresel insan hakları yaptırım rejimi" kapsamında kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 117'ye, kuruluş sayısı 33'e çıktı.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.