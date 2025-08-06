AB, ABD ile Gümrük Müzakerelerinde Zayıf Kaldı

WASHINGTON, 6 Ağustos (Xinhua) -- Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Avrupa Birliği'nin ABD'yle yürütülen gümrük vergileri müzakerelerinde "çok zayıf" kaldığını söyledi.

Washington'a ziyarette bulunan Klingbeil, pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüşmesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bence çok zayıftık. Elde edilen sonuçtan memnun olamayız" dedi.

Klingbeil, geçen ayın sonunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Varılan anlaşma kapsamında AB'nin ABD'ye yapacağı ihracatın büyük bölümü yüzde 15 gümrük vergisine tabi olurken, AB'nin ABD'den daha fazla enerji ürünü satın alması ve ABD'deki yatırımlarını artırması öngörülüyor.

Ancak anlaşma Avrupa genelinde eleştiriliyor. Uzmanlar, yüzde 15'lik bir gümrük vergisinin bile Avrupa ekonomisine ciddi zarar vereceği uyarısında bulunuyor.

Anlaşmanın duyurulmasından sadece bir gün sonra benzer görüşleri dile getiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın Brüksel-Washington anlaşmasından "büyük zarar" göreceğini söyledi. Merz, anlaşmanın olumsuz etkilerinin "yalnızca Almanya ve Avrupa ile sınırlı kalmayacağını, Amerika'da da görüleceğini" ifade etti.