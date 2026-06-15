AB, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
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AB, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor

15.06.2026 09:45
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AB liderleri, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı ve kalıcılığını umduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"Şimdi öncelik, anlaşmanın tüm taraflarca süratle ve eksiksiz şekilde uygulanmasıdır." ifadesini kullanan von der Leyen, mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden ulaşıma açılmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi ve geçişlerin herhangi bir ücretlendirmeye tabi olmaması gerektiğini belirtti.

Mutabakatın aynı zamanda Orta Doğu'da barış ve güvenliğe yönelik daha kapsamlı müzakerelerin önünü açması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Elbette Lübnan alevler içindeyken Orta Doğu'da barıştan söz etmek mümkün değildir. Avrupa, bir kez daha tüm taraflara Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri ve gerçek bir ateşkesi hayata geçirmeleri çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Von der Leyen, Avrupa'nın üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğuna da işaret ederek "Bu kriz aynı zamanda açık bir ders de içermektedir. Enerji bağımlılıklarının bir kez daha bir araç olarak kullanıldığı görülmüştür. Tedarik güzergahlarımızı çeşitlendirmeli ve Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak için alternatif ihracat koridorları geliştirmeliyiz." uyarısında bulundu.

"Artık silahlar susmalı"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da X'ten yaptığı açıklamada, mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu maliyetli savaşın sona ermesini ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Tüm tarafların diplomatik çabalarını takdir ettiğini aktaran Costa, artık silahların susması ve çözülmemiş anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Costa, "AB, Orta Doğu genelinde kalıcı barışa yönelik kapsamlı bir stratejinin ilerletilmesine katkı sunmaya hazırdır." mesajını verdi.

"Kalıcı olmasını temenni ediyoruz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Lüksemburg'ta düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, mutabakatın herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Mutabakatın öncelikle Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamak ve ardından nükleer mesele başta olmak üzere, bölgedeki istikrar açısından önem taşıyan diğer kritik konulara ilişkin müzakerelere geçmek için atılmış ilk adım teşkil ettiğini belirten Kallas, adımın kalıcı olmasını temenni ettiğini söyledi.

AB'nin destek sunmayı da teklif ettiğini aktaran Kallas, Birliğin nükleer müzakereler konusunda önemli bir uzmanlığa sahip olduğunu kaydetti.

Kallas, AB'nin bunun yanı sıra diğer alanlarda da katkı sağlayabileceğini, dışişleri bakanlarının bu konuyu da ele alacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika

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