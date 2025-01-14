AB, ABD'nin Çip İhracat Kısıtlamalarından Endişeli - Son Dakika
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AB, ABD'nin Çip İhracat Kısıtlamalarından Endişeli

Avrupa Komisyonu, ABD'nin bazı AB ülkelerine yönelik yapay zeka çip ihracatını kısıtlamasından endişe duyuyor.

14.01.2025 18:40
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BRÜKSEL, 14 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu yetkilileri, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye bazı ülke ve şirketlere karşı aldığı, gelişmiş yapay zeka çip ihracatına erişimi kısıtlayan yeni önlemlerinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Komisyon Üyesi Maros Sefcovic tarafından pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, "ABD'de bugün açıklanan, bazı AB ülkeleri ve şirketlerinin gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına erişimini kısıtlamaya yönelik tedbirlerden endişe duyuyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "AB'nin ABD'den sınırlama olmaksızın gelişmiş yapay zeka çipleri satın almasının ABD'nin ekonomik ve güvenlik çıkarlarıyla da uyumlu olduğuna inanıyoruz" denildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Güvenlik, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, ABD'nin Çip İhracat Kısıtlamalarından Endişeli - Son Dakika

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