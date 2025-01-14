AB, ABD'nin Çip İhracat Kısıtlamalarından Endişeli

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BRÜKSEL, 14 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu yetkilileri, ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye bazı ülke ve şirketlere karşı aldığı, gelişmiş yapay zeka çip ihracatına erişimi kısıtlayan yeni önlemlerinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Komisyon Üyesi Maros Sefcovic tarafından pazartesi günü yapılan ortak açıklamada, "ABD'de bugün açıklanan, bazı AB ülkeleri ve şirketlerinin gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına erişimini kısıtlamaya yönelik tedbirlerden endişe duyuyoruz" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "AB'nin ABD'den sınırlama olmaksızın gelişmiş yapay zeka çipleri satın almasının ABD'nin ekonomik ve güvenlik çıkarlarıyla da uyumlu olduğuna inanıyoruz" denildi.