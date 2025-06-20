AB Afrika'ya 1,2 milyar avro yatırım yapacak - Son Dakika
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AB Afrika'ya 1,2 milyar avro yatırım yapacak

20.06.2025 21:16
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AB Komisyonu, Afrika ile 1,2 milyar avro yatırım sağlayacak 5 önemli anlaşma imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afrika ile 1,2 milyar avronun üzerinde yatırım ve garanti sağlayacak 5 önemli anlaşma yaptıklarını söyledi.

İtalya ile AB'nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Afrika Birliği (AfB) ile Afrika ülkelerinden ve uluslararası kalkınma ajanslarından temsilcilerin katıldığı "Afrika için Mattei Planı ve Küresel Geçit: Afrika Kıtası ile Ortak Çaba" zirvesi sona erdi.

Roma'daki Villa Pamphili konutundaki zirvenin sonunda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Meloni, "Afrika'nın, geleceğimizin diğer tüm kıtalardan daha çok belirleneceği bir yer olduğuna inanıyoruz. Biz İtalyanlar ve Avrupalılar olarak fark yaratmakla yükümlüyüz ve gerçekten fark yaratabiliriz." dedi.

Meloni, Afrika ülkelerinin borç sorununu ele almak üzere somut bir girişim üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bu konu, kıtanın kalkınması açısından merkezi bir mesele ve eğer gerektiği gibi ele alınmazsa diğer tüm çabaları boşa çıkarma riski taşıyor. Girişimimiz, önümüzdeki 10 yıl içinde, Dünya Bankası kriterlerine göre en az gelişmiş ülkelerin borçlarının tamamının dönüştürülmesini ve düşük gelirli ülkelerin borçlarının yüzde 50 oranında azaltılmasını öngörüyor. Bu operasyon sayesinde önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 235 milyon avroluk borcu, yerinde uygulanacak kalkınma projelerine dönüştüreceğiz."

Von der Leyen de basın toplantısında, "Afrika ile 1,2 milyar avronun üzerinde yatırım ve garanti sağlayacak çok önemli 5 anlaşmayı tamamladık. Bu anlaşmalar, siyasi iradeyi ve ortak vizyonu nasıl somut kararlara ve en önemlisi sahada gerçek sonuçlara dönüştürdüğümüzü ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, ayrıca azalan eğilimlere rağmen, her yıl binlerce göçmenin insan kaçakçılarının elinde hayatını kaybettiğini vurgulayarak, insan ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaya devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Von der Leyen, "Bu konu, Afrikalı ortaklarımızla yürüttüğümüz ortak gündemin kilit bir unsuru çünkü bu sorunun çözümü Afrika'nın refahında yatıyor." dedi.

AfB Komisyonu Başkanı Yusuf da AB'ye destekleri için teşekkür ederek, "Bu yapıcı ve hedef odaklı ilişkiyi ve bugünkü sonuçları tam olarak takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yusuf, özellikle altyapı, enerji, dijital, tarım ve sanayileşme gibi sektörlerde özel sektör tarafından yatırım yapılmasını teşvik etmek istediklerini dile getirdi.

Bu arada, zirvenin sonunda yapılan yazılı açıklamada Avrupa Komisyonu ve İtalya'nın, Lobito Koridoru'na odaklanarak stratejik ekonomik koridorlar boyunca dönüştürücü yatırımları harekete geçirme konusundaki taahhütlerini vurguladığı belirtildi.

Roma'daki zirveye, Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Başbakanı Judith Tuluka Suminwa, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio'nun aralarında bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.

İtalya'nın Mattei Planı

Giorgia Meloni'nin ülkesinde iktidara geldiği 2022 yılının sonlarına doğru ilk kez gündeme getirdiği ve adını İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Afrika ile ilişkilerde enerji sektörü özelinde önemli girişimlerde bulunan sanayicisi Enrico Mattei'den alan kalkınma hamlesi "Mattei Planı", İtalya, AB ve başka kurumlardan sağlanacak finansmanlarla Afrika'da yatırım ve kalkınma projelerinin hayata geçirilmesini hedefliyor.

İtalyan hükümetinin girişimi olan Mattei Planı, İtalya'nın Afrika ülkeleriyle yatırım ve kalkınma projeleri aracılığıyla yeni ortaklıklar kurması dışında Avrupa ve İtalya'ya Afrika'dan gelen düzensiz göç baskısını azaltabilecek bir unsur olarak da değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Afrika'ya 1,2 milyar avro yatırım yapacak - Son Dakika

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