AB Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu Durumunu Ele Aldı - Son Dakika
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AB Bakanları Ukrayna ve Orta Doğu Durumunu Ele Aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bakanları, Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında düzenlenen toplantıya üye ülkelerin dışişleri bakanları ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katıldı. Toplantıda Ukrayna'daki savaşın son durumu ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Borrell, Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesinin zarar görmesiyle ilgili endişelerini dile getirerek, üye ülkelere daha fazla hava savunması ve elektrik üretim kapasitesi sağlama çağrısı yaptı. Ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ziyareti ve Rusya temasları da toplantıda değerlendirildi.

22.07.2024 10:47
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bakanları, Brüksel'de Ukrayna ve Orta Doğu'daki son durumu ele almak üzere bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Brüksel'de düzenlenen toplantıya üye ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da videokonferans yöntemiyle katılacak.

Kuleba, Ukrayna'da süregelen savaşın son durumu hakkında bakanları bilgilendirecek.

Bakanlar ardından son gelişmeler ışığında Orta Doğu'daki durumu ele alacak.

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Borrell, Ukrayna'daki elektrik üretim kapasitesinin yüzde 70'inin zarar gördüğüne işaret ederek, yaklaşan kış mevsiminde bu durumun sivillerin hayatını zorlaştıracağını söyledi.

Borrell, "Daha fazla hava savunması ve elektrik üretim kapasitesi. Bunlar üye ülkelere yapmamız gereken iki çağrı. Elbette Ukrayna'nın diğer meselelerini de görüşeceğiz." dedi.

Toplantıda AB'nin dönem başkanlığını üstlenen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna ziyaretinin hemen ardından gerçekleştirdiği Rusya temaslarının da görüşüleceğini belirterek, üye ülkelerle bu durumun değerlendirmesinin yapılacağını ifade etti.

Macaristan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "AB'yi savaş isteyen birlik olmakla suçladığını" hatırlatan Borrell, bunun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Borrell, "AB, Ukrayna'yı desteklemektedir ve BM tüzüğü temelinde bu savaşı bitirmeye istekli. AB savaşın devamı için çabalamıyor, savaşın bir tarafı değil. Bir saldırı karşısında Ukrayna'yı savunuyor." dedi.

Kaynak: AA

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