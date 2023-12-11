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AB, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlarda uzlaşmaya varamadı - Son Dakika
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AB, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlarda uzlaşmaya varamadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar üzerinde uzlaşmaya varılamadığını belirtti. Borrell, üye ülkelerle bu konuda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

AB, Batı Şeria\'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlarda uzlaşmaya varamadı
11.12.2023 - 20:45,
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere yönelik yaptırımlar üzerinde uzlaşmaya varılamadığını, çalışmaların süreceğini söyledi.

AB dışişleri bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Borrell, üye ülkelerle, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulama konusunun görüşüldüğünü ancak henüz uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

"Sadece endişelendiğimizi söylemek yerine, sözlerden eyleme geçmenin zamanının geldiğini düşünüyorum." diyen Borrell, şöyle devam etti:

"Evet, endişeliyiz. Evet, kınıyoruz. Ancak Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik bu şiddet eylemlerine karşı ne tür önlemler alabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Çok fazla şiddet eylemi var. Özellikle 7 Ekim'den sonra çok fazla insan öldü. Bugün bunu tartıştık. Oy birliğiyle anlaştığımızı söyleyemem ama henüz herhangi bir öneri de sunmuş değilim. Bunu yapacağım. Ekibim şiddet içeren faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla tanınan kişilerin listesini çıkarabilmek için üye ülkelerle bu konu üzerinde çalışıyor. Bu kişilere karşı yaptırımlar önereceğiz."

AB dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Belçika, şiddete başvuran yerleşimcilerin ülkeye girmesini yasaklamayı planladığını, bunu dışişleri bakanları toplantısında gündeme getireceğini duyurmuştu.

İsrail vatandaşları halihazırda AB'nin 27 ülkesinin oluşturduğu Şengen Bölgesi'ne 180 güne kadar seyahatlerinde vizesiz girebiliyor.

Kaynak: AA
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