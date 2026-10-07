AB büyükelçileriyle görüşen Bolat, 233 milyar dolarlık ticaret hacmini değerlendirdi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerindeki güncel durum ile AB'nin Made in EU politikaları kapsamında hazırlanan Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı ele alındı.

Ticaret Bakanı Bolat, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ın ev sahipliğinde düzenlenen çalışma kahvaltısında AB üye ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, nisan ayında Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının devamı niteliğindeki görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumu, Avrupa Birliği'nin "Made in EU" politikaları kapsamında hazırlanan Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı, Gümrük Birliği'nin işleyişi ve iş dünyasının karşı karşıya kaldığı ticari engeller değerlendirildi.

Bolat toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonun derin ve stratejik niteliğine dikkati çekti. Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında 233 milyar dolar ile tarihi seviyeye ulaştığını söyleyen Bolat, Türkiye'nin geçen yıl toplam ihracatının yüzde 43'ünü AB ülkelerine gerçekleştirdiğini, ithalatının ise yüzde 32'sini bu ülkelerden yaptığını belirtti. Bolat, Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım stokunun yaklaşık yüzde 62'sinin Avrupa şirketlerinden kaynaklandığını vurgulayarak, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı bağımlılık ve güçlü entegrasyon temelinde ilerlediğini kaydetti.

"TALEBİMİZ AB İLE 30 YILLIK GÜMRÜK BİRLİĞİMİZDEN DOĞAN HAKLARIN TANINMASI"

Avrupa Komisyonu'nun Sanayi Hızlandırma Yasası taslağına ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşan Bolat, Türkiye'de üretilen araç ve parçaların "birlik menşei" kapsamında tam olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. AB tarafından otomotiv sektörüne yönelik montaj şartı, kurumsal filo destek programları ve CO2 emisyonu uyum mekanizmaları gibi alanlarda Türkiye'nin kapsam dışında bırakılmasının 30 yılı aşkın süredir Gümrük Birliği çerçevesinde oluşan ve iki tarafın sanayilerini birbirine bağlayan entegre değer zincirlerini zayıflatabileceğini dile getiren Bolat, "Talebimiz Türkiye için ayrıcalıklı muamele değildir, Türkiye'nin eşsiz konumunun ve AB ile 30 yıllık Gümrük Birliğimizden doğan haklarının tanınmasıdır" dedi.

Bolat, otomotiv sektörünün Türkiye-AB ticaret ve yatırım ilişkilerinin merkezinde yer aldığını belirtti. İki taraf arasındaki otomotiv ticaretinin 54,3 milyar avro seviyesinde bulunduğunu kaydeden Bolat, bunun toplam ikili ticaretin dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu ifade etti. Bolat, söz konusu ticaretin iki taraf açısından dengeli bir yapı sergilediğini söyleyerek, Türkiye ve AB arasındaki otomotiv değer zincirlerinin karşılıklı bütünleşmiş yapısının korunmasının önemini vurguladı.

UZUN VE ZORLU VİZE SÜREÇLERİ

Toplantıda Türk iş dünyasının AB pazarında karşılaştığı ticari engellerin de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, Bolat'ın iş insanlarının karşı karşıya kaldığı uzun ve zorlu vize süreçleri ile ticareti doğrudan kısıtlayan karayolu geçiş kotalarının, Gümrük Birliği'nin gerçek potansiyeline ulaşmasını zorlaştırdığına dikkat çektiği aktarıldı.

Türkiye'nin kamu alımları piyasalarının karşılıklı olarak açılmasına yönelik mütekabiliyet esasındaki adımlarını hatırlatan Bolat, bu konuların yanı sıra Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin gündemindeki diğer önemli başlıkların, 13 Ekim'de Brüksel'de AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Komiseri Maros Sefcovic ile eş başkanlık yapacağı Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu (YDTD) toplantısının ana gündem maddelerini oluşturacağını belirtti. Bolat, söz konusu toplantının Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinde yapıcı ve somut çözümler geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ettiğini kaydetti.

Görüşmede, 2026 yılı boyunca AB üyesi ülkelerle gerçekleştirilen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantıları ile üst düzey temaslar değerlendirildi.

Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı çıkar ve ortak kazanım temelinde daha da derinleştirilmesinin önemine işaret ederek, "AB, küresel rekabet gücünü ancak Türkiye gibi yakın ve güvenilir ortaklarıyla entegrasyonunu ve ilişkilerini derinleştirerek başarabilir" ifadelerini kullandı.