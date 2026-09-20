AB Büyükelçisi Orav: Türkiye'nin AB'ye, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var - Son Dakika
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AB Büyükelçisi Orav: Türkiye'nin AB'ye, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var

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AB Büyükelçisi Orav: Türkiye\'nin AB\'ye, AB\'nin de Türkiye\'ye ihtiyacı var
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AB Türkiye Delegasyonu, 2026 Avrupa Miras Günleri kapsamında Ankara'da, Avrupalı mimarların Cumhuriyet mimarisine katkılarını anlatan kent yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılan AB Büyükelçisi Aivo Orav, Türkiye'nin AB'ye, AB'nin de Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından 2026 Avrupa Miras Günleri kapsamında düzenlenen "Cumhuriyet'in Başkenti Ankara'da Avrupalı Mimarlar" kent yürüyüşüne AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav da katıldı. Ulus'tan Opera Meydanı'na uzanan yürüyüşte, Avrupalı mimarların Ankara'nın Cumhuriyet dönemi mimarisine katkıları anlatıldı. Büyükelçi Orav, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından 2026 Avrupa Miras Günleri kapsamında düzenlenen kent yürüyüşü, Ulus'taki eski İş Bankası Binası, günümüzdeki İş Bankası Müzesi önünden başladı. Avrupa Miras Günleri kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşün anlatımı, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Üyesi Dr. Pınar Sezginalp tarafından yapıldı. Etkinlikte, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'nın oluşumunda Avrupalı mimarların ve Türk meslektaşlarının birlikte gerçekleştirdiği mimari çalışmalar ele alındı.

Yaklaşık 70 dakika sürmesi planlanan yürüyüşün ilk durağı İş Bankası Müzesi oldu. Yürüyüş kapsamında günümüzde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası olan Sümerbank Genel Müdürlük Binası; Ulus Zafer Anıtı tanıtıldı. Ulus Zafer Anıtı önünde Büyükelçi Orav, AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri, basın mensupları ile yürüyüşe katılan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Binası ve Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası tanıtıldı.

Ziraat Bankası Genel Müdürlük Binası'nda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, katılımcılara teşekkür ederek, "Böyle güzel bir havada ve böyle güzel bir arkadaşlıkla Ankara'da yürümekten daha iyi ne olabilir" dedi. Avrupa Miras Günleri'nin Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlendiğini belirten Orav, "Bugün ve birkaç gün öncesinde ve sonrasında Avrupa Miras Günleri'ni Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenliyoruz. Ankara'da bunu beşinci kez gerçekleştiriyoruz. Bu oldukça dikkate değer" diye konuştu.

Orav, daha önce 2008-2012 yıllarında Türkiye'de yaşadığını belirterek, Ankara'da hala keşfedilecek çok fazla yer bulunduğunu söyledi. Orav, "Türkiye'de daha önce, 2008 ve 2012 yıllarında yaşadım ama yine de burada, özellikle de çok fazla zaman geçirdiğim Ankara'da keşfedilecek çok fazla şey var" ifadelerini kullandı.

"AB ÜLKESİ MİMARLARIN TÜRK MESLEKTAŞLARIYLA BURADA OLAN BÜYÜK ÇALIŞMALARINI ÖĞRENDİK"

Yürüyüşte, AB üyesi ülkelerden mimarların Türk meslektaşlarıyla birlikte Ankara'da gerçekleştirdiği çalışmaları öğrendiklerini belirten Orav, bu yapıların Avrupa ile Türkiye arasındaki tarihsel ilişkilere işaret ettiğini söyledi. Orav, "Bu, tarih boyunca bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. ve bence bu, geleceğimizi, ortak geleceğimizi tasarlarken de iyi bir örnek. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi.

Büyükelçi"nin değerlendirmelerinden sonra Ziraat Bankası yetkilileri, yürüyüş kapsamında binayı ziyaret eden Büyükelçi Orav'a hediye takdim etti. Büyükelçi Orav, Ziraat Bankası'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kasasını da inceledi.

Yürüyüşün devamında eskiden Emlak ve Eytam Binası olan PTT Pul Müzesi, Osmanlı Bankası Ankara Şubesi Binası, günümüzde Ankara Devlet Opera ve Bale Sahnesi olan Ankara Sergi Evi ile günümüzde Atatürk Bulvarı Demiryolu Üst Geçit Köprüsü olarak bilinen Opera Köprüsü tanıtıldı.

Kaynak: ANKA
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