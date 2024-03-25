AB, DEAŞ ve El Kaide mensuplarına yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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AB, DEAŞ ve El Kaide mensuplarına yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensubu 1 kişi ve 1 oluşuma yaptırım kararı aldı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Sahel kolu elebaşı Mohamed Ibrahim al-Shafi'i Al-Salem ve AQIM'in Sahel'den sorumlu kolu JNIM'e bağlı oluşum Katiba Macina'nın yaptırım listesine alındığı belirtildi. AB'nin yaptırım rejimi, varlıkların dondurulması, ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanması ve seyahat yasağı içeriyor.

25.03.2024 17:55
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Avrupa Birliği (AB), terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide mensubu 1 kişi ve 1 oluşuma yaptırım kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Sahel kolu elebaşı "Aba Al-Sahraoui" olarak da bilinen Mohamed Ibrahim al-Shafi'i Al- Salem ve Mağrip El-Kaidesi'nin (AQIM) Sahel'den sorumlu kolu Cemaat Nusra el İslam ve Müslim'e (JNIM) bağlı oluşum Katiba Macina'nın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, "AB, terör saldırılarını planlamak, finanse etmek ve gerçekleştirmek ve ölümcül terör propagandalarını dünya çapında yaymak suretiyle uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam edenlere karşı kararlı bir şekilde harekete geçme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

AB'nin yaptırım rejimi; listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, DEAŞ ve El Kaide mensuplarına yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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