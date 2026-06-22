AB'den Ben-Gvir'e Sert Kınama - Son Dakika
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AB'den Ben-Gvir'e Sert Kınama

22.06.2026 14:50
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Avrupa Birliği, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Lübnan'a yönelik ifadelerini kınadı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ben-Gvir'in Lübnan'a ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine el Anouni, "Bu söylemi en güçlü şekilde kınadığımızı açıkça ifade etmek isterim." dedi.

El Anouni, Ben-Gvir'e yönelik yaptırım konusunun son düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme geldiğini ancak oybirliği bulunmadığını anımsatarak, "Bundan sonraki adımlara ilişkin herhangi bir öngörüde bulunmayacağım veya spekülasyon yapmayacağım." diye konuştu.

AB'nin Lübnan'ın ve halkının yanında olduğunun altını çizen el Anouni, Lübnan'ın seçmediği bir savaşın ağır bedelini ödediğini, halkının çok uzun süredir ve fazlasıyla acı çektiğini dile getirdi.

El Anouni, AB'nin İsrail'e, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı doğrultusunda güçlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulunduğunu yineledi.

AB'nin Lübnan halkına acil yardım ve destek sağlamayı sürdüreceğini de vurgulayan el Anouni, güvenlik ve savunma alanında da Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılıklarını teyit etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü kaydederek, Lübnan'a saldırıların artırılmasını istemiş, "Cehennemin kapılarını açın." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'den Ben-Gvir'e Sert Kınama - Son Dakika

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