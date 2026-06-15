AB'den Ben-Gvir'e Yaptırım Tartışması - Son Dakika
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AB'den Ben-Gvir'e Yaptırım Tartışması

15.06.2026 11:26
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AB, İsrailli bakan Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlar hakkında oy birliği yok, Rusya'ya da yeni yaptırımlar gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırımın birçok ülke tarafından önerildiğini ancak oy birliği bulunmadığını söyledi.

Kallas, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeler bulunduğunu aktaran Kallas, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alacaklarını dile getirdi.

Kallas, birçok üye ülkenin İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir'e yaptırım önerisinde bulunduğunu belirterek, "Bunu tartışacağız. Ancak üye ülkelerle yürüttüğüm istişareler, bu kararı almak için oy birliği bulunmadığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

"Rusya savaş suçu işliyor, yeni yaptırımlar gelecek"

Kallas, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'da siviller ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına saldırdığını söyleyerek, "Rusya'nın işlediği tüm bunlar savaş suçudur." dedi.

Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine ve gölge filosuna yönelik yeni yaptırım ve listelemeleri ele alacaklarını bildiren Kallas, İngiltere'nin Rus gölge filosunu durdurduğu yönündeki haberi de memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

AB üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin bir araya geldiği AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik olası yaptırımlar ele alınmıştı.

Almanya'nın, toplantıda yaptırım listesinin yalnızca Ben-Gvir ile sınırlandırılmasını savunduğu, Smotrich'in liste dışında bırakılmasında ısrar ettiği öğrenilmişti.

Çekya'nın ise Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlara da karşı çıkan tek üye ülke olduğu belirtilmişti.

AB içinde bazı ülkeler, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sırasında yaptıkları açıklamalar ve Filistinlilere yönelik söylemleri nedeniyle Ben-Gvir ve Smotrich'e karşı seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımlar uygulanmasını savunurken, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları sürüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Ben-Gvir'e Yaptırım Tartışması - Son Dakika

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