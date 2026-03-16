AB, Buça\'daki olaylardan sorumlu tuttuğu 9 Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde bulunan Buça kentindeki olaylarda oynadığı rol nedeniyle 9 kişiye yaptırım kararı aldı.

9 KİŞİ YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

AB Konseyi'nden yaptırımlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Şubat-Mart 2022 döneminde Buça'da yaşanan olaylarda önemli rol oynayan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu tutulan 9 kişinin yaptırım listesine eklendiği ifade edildi.

Yaptırım uygulanan isimler arasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgalinin başlangıcında sahadaki en üst düzey Rus askeri yetkililerinden biri olan eski Doğu Askeri Bölgesi Komutanı Albay General Aleksandr Chayko'nun da yer aldığı, Chayko'nun, Rus birliklerinin Buça'ya girdiği dönemde Ukrayna'daki operasyonlara komuta ettiği belirtildi.

"SİVİLLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDAN SORUMLULAR"

Açıklamada, listeye eklenen diğer üst düzey askeri yetkililerin de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ilk günlerinde birlikleri komuta ettikleri ve çevre yerleşimlerde sivillere karşı işlenen suçlardan sorumlu oldukları ifade edildi.

Bu kişilerin komuta ettiği birliklerin, yüzlerce sivilin öldürüldüğü, bazı durumlarda infazların gerçekleştirildiği olaylara karıştığına dikkati çekilen açıklamada, ayrıca yağma, işkence ve sivillerin, hayatını kaybeden Rus askerlerinin cesetlerini taşımaya zorlanması gibi eylemlerde bulunduğu savunuldu.

"RUSYA'YA YASA DIŞI ŞEKİLDE GÖTÜRÜLEN ÇOCUĞU EVLAT EDİNDİ"

Açıklamada, ayrıca yaptırım listesine alınan kişilerden birinin, Donetsk bölgesinden yasa dışı şekilde Rusya'ya götürülen bir çocuğu evlat edinmekten sorumlu olduğu kaydedildi.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Söz konusu eylemlerin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, yaptırım kapsamındaki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişilere herhangi bir mali kaynak sağlamasının yasaklanacağı belirtildi.

AB ÜLKELERİNE GİRİŞ YASAĞI

Açıklamada, ayrıca söz konusu kişiler için AB ülkelerine giriş ve transit geçiş yasağı uygulanacağı ifade edildi.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında halihazırda yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluş hedef alınıyor.

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girdi ve 1 ay sonra kentten çekildi. Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı katliam yapmakla suçladı. Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savundu.