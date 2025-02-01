AB'den Filistin'e Sınır Destek Misyonu - Son Dakika
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AB'den Filistin'e Sınır Destek Misyonu

AB, Filistin-İsrail talebiyle sınır destek misyonunu başlattı, tıbbi yardımlar yapılacak.

01.02.2025 10:10
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BRÜKSEL, 1 Şubat (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, AB'nin Refah sınır kapısı için Sınır Destek Misyonu'nun cuma günü başlatıldığını ve ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Komisyon sözcüsü Anouar El Anouni bir basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada sivil misyonun "Filistinlilerin ve İsraillilerin talebi üzerine" başlatıldığını söyledi.

"Sınırlarda Filistinli personelle birlikte çalışılacak ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanlara yardım edilecek" diyen Anouni, güvenlik nedeniyle daha fazla detayın açıklanamayacağını da sözlerine ekledi.

Bloğun dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Kaja Kallas da X'te yaptığı açıklamada misyonun "Filistinli sınır personelini destekleyeceğini ve tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar da dahil olmak üzere Gazze'dekilerin transferine izin vereceğini" söyledi.

Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkes 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürecek.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Son Dakika

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