AB'den Filistin'e Sınır Destek Misyonu

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BRÜKSEL, 1 Şubat (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu, AB'nin Refah sınır kapısı için Sınır Destek Misyonu'nun cuma günü başlatıldığını ve ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Komisyon sözcüsü Anouar El Anouni bir basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada sivil misyonun "Filistinlilerin ve İsraillilerin talebi üzerine" başlatıldığını söyledi.

"Sınırlarda Filistinli personelle birlikte çalışılacak ve tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanlara yardım edilecek" diyen Anouni, güvenlik nedeniyle daha fazla detayın açıklanamayacağını da sözlerine ekledi.

Bloğun dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi Kaja Kallas da X'te yaptığı açıklamada misyonun "Filistinli sınır personelini destekleyeceğini ve tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar da dahil olmak üzere Gazze'dekilerin transferine izin vereceğini" söyledi.

Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkes 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürecek.