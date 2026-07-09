AB, Grönland konusunda Danimarka\'yı destekliyor

BRÜKSEL, 9 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi sırasında Grönland'ın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirmesinin ardından, Grönland meselesinde Danimarka'yı desteklediklerini yineledi.

AB Komisyonu Baş Sözcü Yardımcısı Olof Gill çarşamba günü Brüksel'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölgedir. Grönland'ın geleceğine ilişkin kararlar, Grönlandlılar ve Danimarkalılar tarafından verilmelidir" dedi.

Gill, "Toprak bütünlüğü, ulusal egemenlik ve sınırların dokunulmazlığı, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. AB, Danimarka'yla ve Grönland halkıyla tam bir dayanışma içindedir" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen çarşamba günü Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sırasında basına yaptığı açıklamada Grönland'ın "satılık olmadığını" söyledi.

Danimarka'nın egemen bir ülke olduğunu vurgulayan Frederiksen, tüm taraflara Danimarka'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

Trump salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşme öncesinde, Grönland'ın "Danimarka değil, ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini" söylemişti.