AB'den Hibrit Savaş Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Hibrit Savaş Uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Von der Leyen, Romanya'daki İDA imhasıyla hibrit tehditlere karşı birlik vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın patlayıcı yüklü bir insansız deniz aracını (İDA) imha etmesinin ardından "Vatandaşlarımızı tedirgin eden ve Birliğimizi bölmeye çalışan, giderek şiddetlenen bir tehdit kampanyası sürüyor. Bu, hibrit savaştır." açıklamasını yaptı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin savunma hazırlığı gündemi kapsamında 2030'a kadar 800 milyar avroya yakın kaynak ayırdığını hatırlattı.

AB'nin "Dron duvarı" olarak bilinen Avrupa Dron Savunma Girişimi ve Doğu Kanadı Gözlemi programları vasıtasıyla üye ülkelerin ihtiyaç duyduğu yetenekleri sağlamak için kıta genelinde üretimi artırmayı hedeflediklerini aktaran von der Leyen, böylece ortaya çıkan tehditlere hızlı, kararlı ve birlik içinde yanıt verebileceklerini belirtti.

Von der Leyen, Romanya'nın Karadeniz'deki Neptun Deep doğal gaz sahası yakınlarında İDA'yı imha etmesine ilişkin de "Vatandaşlarımızı tedirgin eden ve Birliğimizi bölmeye çalışan, giderek şiddetlenen tehdit kampanyası sürüyor. Bu, hibrit savaştır." ifadelerini kullandı.

AB'nin kuruluş misyonunun "barışı korumak" olduğunu ifade eden von der Leyen, bugün bunun "provokasyon ve saldırıları caydırma kapasitesine sahip olmak" anlamına da geldiğini vurguladı.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, Neptun Deep platformunda doğal gaz çıkarma çalışmaları yapılan alana birkaç yüz metre uzaklıkta patlayıcı yüklü bir İDA tespit edildiğini, aracın NATO işbirliğinde Romanya'nın komutasındaki operasyonla, iki F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Romanya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Hibrit Savaş Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fildişi Sahili’nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı Fildişi Sahili'nde sırra kadem bastı, aracı satışa çıktı
İzmit’te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor
Güle güle Çağlar Takım aramaya başladı, gidiyor Güle güle Çağlar! Takım aramaya başladı, gidiyor
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor DMM’den açıklama geldi Elektrik faturalarına dev zam mı yapılıyor? DMM'den açıklama geldi
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

16:19
“Müslüman oldu“ iddialarını yalanlayan Roberto Carlos’un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
"Müslüman oldu" iddialarını yalanlayan Roberto Carlos'un gözlerden uzak tuttuğu eşi ortaya çıktı
15:23
Masada iki senaryo var İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
15:11
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı
14:25
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
14:19
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
14:16
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti İşte cezası
Victor Osimhen kırmızı ışıkta geçti! İşte cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 16:37:29. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den Hibrit Savaş Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.