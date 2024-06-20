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- AB'den Hizbullah'ın tehditlerine karşı Güney Kıbrıs'a destek

AB Komisyonu Sözcüsü Stano:

"Güney Kıbrıs Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB), Hizbullah'ın savaş tehdidinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Güney Kıbrıs Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir" dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin üslerini İsrail savaş uçaklarının kullanımına açması durumunda "savaşın bir parçası" olabileceği yönündeki açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nden GKRY'ye destek açıklaması geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı açıklamada Hizbullah'ın tehditlerine karşı AB'nin Güney Kıbrıs'a desteğinin tam olduğunu söyledi. Stano, "Güney Kıbrıs'ın AB'ye üye bir devlet olduğunu herkese hatırlatmak isterim. Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir. Bu da üye devletlerimizden birine yönelik herhangi bir tehdidin AB'ye yönelik bir tehdit olduğu anlamına gelir" dedi.

Avrupa Birliği'nin Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini ifade eden Stano, "Bu süregelen bir endişe kaynağı. AB, artan gerilimler ve çatışmalar nedeniyle defalarca endişe bildirmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde tüm aktörleri gerilimi azaltma veya gerilimin tırmanmasına yol açan adımları durdurmak için ellerinden geleni yapmaya çağırmıştır" dedi.

"Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçasıdır"

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırıda Güney Kıbrıs'taki askeri üslerin İsrail'in kullanımına açılacağı yönünde istihbarat aldıklarını söylemiş ve böyle bir durumda Güney Kıbrıs'ı da savaşın bir parçası kabul ederek hedef alacaklarını açıklamıştı. Hizbullah'tan gelen tehdit sonrasında GKRY lideri Nikos Hristodulidis de dün konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs'ın bölgede veya bölge dışında hiçbir askeri operasyonun parçası olmadığını söylemişti. Hristodulidis, "Buna cevabım, Güney Kıbrıs'ın savaşa hiçbir şekilde dahil olmadığıdır. Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçasıdır. Örnek olarak ( Gazze'ye) insani koridor aracılığıyla ortaya konan rolümüz, yalnızca Arap dünyası tarafından değil, tüm uluslararası toplum tarafından bilinmektedir" demişti.