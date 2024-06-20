AB'den Hizbullah'ın tehditlerine karşı Güney Kıbrıs'a destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB'den Hizbullah'ın tehditlerine karşı Güney Kıbrıs'a destek

Avrupa Birliği (AB), Hizbullah'ın savaş tehdidinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması yaptı. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Hizbullah'ın tehditlerine karşı AB'nin Güney Kıbrıs'a desteğinin tam olduğunu belirtti. Stano, Güney Kıbrıs'ın AB'ye üye bir devlet olduğunu hatırlatarak, Güney Kıbrıs'ın AB'ye yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

20.06.2024 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- AB'den Hizbullah'ın tehditlerine karşı Güney Kıbrıs'a destek

AB Komisyonu Sözcüsü Stano:

"Güney Kıbrıs Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB), Hizbullah'ın savaş tehdidinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Güney Kıbrıs Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir" dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin üslerini İsrail savaş uçaklarının kullanımına açması durumunda "savaşın bir parçası" olabileceği yönündeki açıklamasının ardından Avrupa Birliği'nden GKRY'ye destek açıklaması geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı açıklamada Hizbullah'ın tehditlerine karşı AB'nin Güney Kıbrıs'a desteğinin tam olduğunu söyledi. Stano, "Güney Kıbrıs'ın AB'ye üye bir devlet olduğunu herkese hatırlatmak isterim. Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği de Güney Kıbrıs demektir. Bu da üye devletlerimizden birine yönelik herhangi bir tehdidin AB'ye yönelik bir tehdit olduğu anlamına gelir" dedi.

Avrupa Birliği'nin Lübnan-İsrail sınırındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini ifade eden Stano, "Bu süregelen bir endişe kaynağı. AB, artan gerilimler ve çatışmalar nedeniyle defalarca endişe bildirmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı çerçevesinde tüm aktörleri gerilimi azaltma veya gerilimin tırmanmasına yol açan adımları durdurmak için ellerinden geleni yapmaya çağırmıştır" dedi.

"Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçasıdır"

Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnan'a yönelik muhtemel bir saldırıda Güney Kıbrıs'taki askeri üslerin İsrail'in kullanımına açılacağı yönünde istihbarat aldıklarını söylemiş ve böyle bir durumda Güney Kıbrıs'ı da savaşın bir parçası kabul ederek hedef alacaklarını açıklamıştı. Hizbullah'tan gelen tehdit sonrasında GKRY lideri Nikos Hristodulidis de dün konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs'ın bölgede veya bölge dışında hiçbir askeri operasyonun parçası olmadığını söylemişti. Hristodulidis, "Buna cevabım, Güney Kıbrıs'ın savaşa hiçbir şekilde dahil olmadığıdır. Güney Kıbrıs sorunun değil çözümün bir parçasıdır. Örnek olarak ( Gazze'ye) insani koridor aracılığıyla ortaya konan rolümüz, yalnızca Arap dünyası tarafından değil, tüm uluslararası toplum tarafından bilinmektedir" demişti.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs, Lübnan, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Hizbullah'ın tehditlerine karşı Güney Kıbrıs'a destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
19:05 Diyanet’ten ABD’deki tesisle ilgili iddialara açıklama var Diyanet'ten ABD'deki tesisle ilgili iddialara açıklama var
11:03 Yeni vergiler yolda Bakanlık paketi hazırladı Yeni vergiler yolda! Bakanlık paketi hazırladı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
18:46 Çanakkale’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi Çanakkale'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı, 1 mahalle tahliye edildi
18:05 CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki gerilim tırmanıyor: Mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun, haddini bil
17:41 Batshuayi takımdan ayrılıyor mu Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu Batshuayi takımdan ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı tartışmalara son noktayı koydu
17:06 Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinin kilit isminin, suikasttan önce ve sonra üst düzey polisle görüştüğü ortaya çıktı
16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 22:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Hizbullah'ın tehditlerine karşı Güney Kıbrıs'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement