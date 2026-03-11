AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar - Son Dakika
AB'den İran'a Yeni Yaptırımlar

11.03.2026 15:31
AB, insan hakları ihlalleri nedeniyle 19 İranlı yetkiliye yaptırım uyguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran'da ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 rejim yetkilisi ve kuruluşunun daha yaptırıma dahil edildiğini bildirdi.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin büyükelçilerinin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 19 yetkili ve kuruluşu hedef alan yeni yaptırımları onayladığını duyurdu.

İran odaklı gelişmeler süresince AB'nin kendi çıkarlarını koruyacağının altını çizen Kallas, aynı zamanda Tahran'a, "İran'ın geleceğinin baskı üzerine kurulamayacağı mesajını vereceğini" belirtti.

AB, 29 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları komutanlarının da aralarında olduğu, İran merkezli 15 yetkili ve 6 kuruluşa daha yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

19 Şubat'ta ise Devrim Muhafızları Ordusu terör listesine alınmıştı.

AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 316 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

Tedbirler, mal varlıklarının dondurulması, AB'ye seyahat yasağı ve listede yer alan kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, İran, Son Dakika

15:59
Cengiz Ünder’in kalemi kırıldı
Cengiz Ünder'in kalemi kırıldı
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
15:33
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney’le ilgili iddiaları doğruladı
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
