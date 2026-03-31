AB'den İsrail'e İdam Yasası Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasının" İsrail Meclisinde kabul edilmesi nedeniyle AB'nin "çok endişeli" olduğunu belirterek, bunun, Tel Aviv'in insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü açısından "olumsuz adım" olduğunu söyledi.

Al Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında AA muhabirinin, AB'nin idam yasasının İsrail'de kabul edilmesinin ardından bu ülkeyle Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için somut adım atıp atmayacağı sorusunu yanıtladı.

Al Anouni ayrıca, "Yasanın kabul edilmesinin ardından İsrail'de çeşitli seslerin yükseldiğini ve şu anda Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunun yapıldığını da belirtmek gerekir." dedi.

AB'nin her durum ve koşulda idam cezasına karşı olduğunu aktaran Al Anouni, "Çünkü idam cezası yaşam hakkının ihlalidir ve bu AB için temel bir değerdir." diye konuştu.

Al Anouni, İsrail'in bölgede uzun zamandır idam cezası konusunda "örnek ülke" olduğunu öne sürerek, "Bununla birlikte bu yasanın onaylanması, İsrail'in geçmişte kendisinin de ifade ettiği bu önemli uygulama ve yaklaşımdan ciddi bir geri adım anlamına gelir." ifadesini kullandı.

İsrail'i "daha önceki ilkeli duruşuna", uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine ve demokratik ilkelere olan bağlılığına uymaya çağıran Al Anouni, AB yetkililerinin İsrailli mevkidaşlarıyla temas halinde olduklarını aktardı.