AB'den İsrail'e İdam Yasası Tepkisi - Son Dakika
AB'den İsrail'e İdam Yasası Tepkisi

31.03.2026 14:12
AB, İsrail'in Filistinli esirler için kabul ettiği idam yasasından endişeli olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasının" İsrail Meclisinde kabul edilmesi nedeniyle AB'nin "çok endişeli" olduğunu belirterek, bunun, Tel Aviv'in insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü açısından "olumsuz adım" olduğunu söyledi.

Al Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında AA muhabirinin, AB'nin idam yasasının İsrail'de kabul edilmesinin ardından bu ülkeyle Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması için somut adım atıp atmayacağı sorusunu yanıtladı.

Filistinli esirleri hedef alan tartışmalı "idam yasasının" İsrail Meclisinde kabul edilmesi nedeniyle AB'nin "çok endişeli" olduğunu belirten Al Anouni, bunun Tel Aviv'in insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü açısından "olumsuz adım" anlamına geldiğini ifade etti.

Al Anouni ayrıca, "Yasanın kabul edilmesinin ardından İsrail'de çeşitli seslerin yükseldiğini ve şu anda Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusunun yapıldığını da belirtmek gerekir." dedi.

AB'nin her durum ve koşulda idam cezasına karşı olduğunu aktaran Al Anouni, "Çünkü idam cezası yaşam hakkının ihlalidir ve bu AB için temel bir değerdir." diye konuştu.

Al Anouni, İsrail'in bölgede uzun zamandır idam cezası konusunda "örnek ülke" olduğunu öne sürerek, "Bununla birlikte bu yasanın onaylanması, İsrail'in geçmişte kendisinin de ifade ettiği bu önemli uygulama ve yaklaşımdan ciddi bir geri adım anlamına gelir." ifadesini kullandı.

İsrail'i "daha önceki ilkeli duruşuna", uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine ve demokratik ilkelere olan bağlılığına uymaya çağıran Al Anouni, AB yetkililerinin İsrailli mevkidaşlarıyla temas halinde olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İsrail'e İdam Yasası Tepkisi - Son Dakika

SON DAKİKA: AB'den İsrail'e İdam Yasası Tepkisi - Son Dakika
