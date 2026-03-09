AB'den İsrail'e İtidal Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den İsrail'e İtidal Çağrısı

09.03.2026 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yerinden edilmelere yol açtığını belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kitlesel yerinden edilmelere yol açtığını belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Kaja Kallas, yaptığı açıklamada, İsrail'e Lübnan'a yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaparak bölgede daha fazla istikrarsızlığın önlenmesi için diplomasinin en iyi seçenek olduğunu vurguladı.

Kallas, "Hizbullah'ın İran'a destek amacıyla İsrail'e saldırma kararı tüm bölgeyi tehlikeye atıyor ve duruma ölümcül bir boyut katıyor. İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde kendini savunma hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Kallas, İsrail'in verdiği karşılığın "aşırı sert" olduğunu belirterek, "Bu misilleme kitlesel yerinden edilmelere neden oluyor ve zaten kırılgan olan durumu daha da istikrarsızlaştırıyor. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah'tan roket saldırısı iddiası

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, İsrail askerlerine yönelik roket saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah yapılan açıklamada, savaşçıların yerel saatle 17.00'de (15.00 GMT) Lübnan sınırındaki Mays al-Jabal kasabasında toplanan İsrail askerlerini roketlerle hedef aldığı iddia edildi.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İsrail'e İtidal Çağrısı - Son Dakika

Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:52:03. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den İsrail'e İtidal Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.