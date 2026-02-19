AB'den İsrail İddiasına Tepki - Son Dakika
AB'den İsrail İddiasına Tepki

19.02.2026 18:16
AB, İsrail Adalet Bakanı'nın iddialarını yalanlayarak geri çekilmesini talep etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'i temsil eden avukatın Birliğin Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığı yönündeki iddiasının "tamamen yanlış, saldırgan ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, sözlerin geri alınması çağrısı yaptı.

El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail Adalet Bakanı Levin'i temsil eden avukatın AB'nin Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığı yönündeki iddiasının "tamamen yanlış, saldırgan ve kabul edilemez" olduğunu söyleyen El Anouni, "Bu yorumların derhal geri çekilmesini bekliyoruz." dedi.

El Anouni, AB'nin "hiçbir zaman demokratik bir şekilde seçilmiş hükümeti devirmeye teşebbüs etmediğini ve asla etmeyeceğini" kaydederek bölge ve dünyada sivil toplum kuruluşlarına verdikleri destekten gurur duyduklarını belirtti.

İsrail'in Ynet internet sitesi dün, İsrail Adalet Bakanı Levin'in Tel Aviv merkezli Zulat Eşitlik ve İnsan Hakları Enstitüsünün bir dilekçesine verdiği yanıtta, AB'nin "varoluşsal bir savaş sırasında" İsrail hükümetine karşı protestoları finanse ettiğini ve Tel Aviv hükümetini devirmeye çalıştığını iddia ettiğini yazmıştı.

Kaynak: AA

