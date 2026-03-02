AB'den Orta Doğu'ya Diplomatik Çözüm Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Orta Doğu'ya Diplomatik Çözüm Vurgusu

02.03.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Von der Leyen, Orta Doğu'da kalıcı çözümün diplomasi olduğunu ve İran'a dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "( Orta Doğu'da) Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür. Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ve balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir." dedi.

Von der Leyen, Brüksel'de İsviçre'yle "Anlaşma Paketi" imza töreninde konuştu.

Orta Doğu'daki gelişmelerin son derece endişe verici olduğunun altını çizen von der Leyen, hafta sonu Orta Doğulu 9 lider ve birçok Avrupalı liderle temas halinde olduğunu, durumun hala kırılganlığını koruduğunu söyledi.

Von der Leyen, "İran'da baskı altındaki halk için yeniden bir umut doğmuş durumda ve onların kendi geleceklerini belirleme hakkını güçlü şekilde destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Gerilimi düşürmek ve çatışmanın yayılmasını önlemek için yoğun çaba gösterilmesi gerektiğine dikkati çeken von der Leyen, "İran ve vekil güçlerinin bölgedeki egemen topraklara karşı düzenlediği pervasız ve ayrım gözetmeyen saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." dedi.

Von der Leyen, bölgenin istikrarının hayati önem taşıdığını belirterek, "Kalıcı tek çözüm diplomatik çözümdür. Bu da İran için güvenilir bir geçiş süreci, nükleer ve balistik programların kesin olarak durdurulması ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlere son verilmesi anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Öğleden sonra AB Komisyonu üyelerinin genel durumu ele alacaklarını anımsatan von der Leyen, "Çünkü enerjiden nükleere, ulaşımdan göçe ve güvenliğe kadar pek çok alanda son gelişmelerin sonuçlarına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre desteğe hazır

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ise "İsviçre, Körfez ve Orta Doğu'da devam eden tırmanıştan son derece endişe duymaktadır ve taraflara sivilleri koruma, altyapıyı muhafaza etme ve en kısa sürede diplomasiye geri dönme çağrısında bulunmaktadır." dedi.

Parmelin, İsviçre'nin tarafların gerilimi düşürmek ve diplomasiye geri dönmek istemeleri halinde sürece katılmaya ve yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Orta Doğu'ya Diplomatik Çözüm Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:04:29. #.0.4#
SON DAKİKA: AB'den Orta Doğu'ya Diplomatik Çözüm Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.