AB'den Ortak Mesaj: Birlikte Başaracağız - Son Dakika
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AB'den Ortak Mesaj: Birlikte Başaracağız

AB liderleri, istihdam, iklim ve savunmada güç birliği vurgusu yaptı.

02.12.2024 21:16
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Avrupa Birliği'nin (AB) yeni üst yöneticileri, ilk ortak mesajlarında Birliğin karşı karşıya olduğu zorluklara atıfta bulunarak, "daha iyi istihdam, iklim değişikliğiyle mücadele ve savunmayı güçlendirme" konularında çalışacakları mesajları verdi.

AB'nin karar alma organı Konsey'in başkanlığını 1 Aralık itibarıyla devralan Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Müzesinde bir araya geldi.

Costa, von der Leyen ve Metsola müzenin çevresinde yürüyüş yaptı, sohbet etti. Üçlü, ardından toplantıya geçti.

Toplantının ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak mesajda üçlü, "Bu, Avrupa için güçlü bir ortaklığın başlangıcını işaret ediyor. Önümüzdeki zorluklar parkta yürüyüş (kadar kolay) olmayacak ancak birlikte bunların üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Ortak mesajda Avrupalıların "daha iyi istihdam, iklim değişikliğiyle mücadele ve savunmayı güçlendirme" konularında beklentileri olduğu belirtilirken, "Birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajda, AB'nin son dönemde içeride ve dışarıda karşı karşıya olduğu zorluklara atıfta bulunulması dikkati çekti.

6-9 Haziran'da yapılan AP seçimleri sonrasında AB liderleri, Metsola ve von der Leyen'in bir dönem daha görevlerine devam etmesine, AB Konseyi'ne ise eski Portekiz Başbakanı Costa'nın liderlik etmesine karar vermişlerdi.

Kaynak: AA

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