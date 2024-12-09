AB'den Suriye İçin Diplomasi Çağrısı

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(ANKARA) – Avrupa Birliği Konseyi, Suriye'de Beşar Esad hükümetinin düşmesine ilişkin açıklama yaptı,. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının ruhuna ve Suriye halkının iradesine uygun olarak düzenli, barışçıl ve kapsayıcı bir geçişin sağlanabilmesi için tüm paydaşların, tüm kilit konularda, Suriyelilerin öncülüğünde ve Suriyelilerin sahipliğinde kapsayıcı bir diyaloğa girmesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir" denildi.

Suriye'deki toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirten Avrupa Birliği Konseyi, Suriye'nin bağımsızlığına, egemenliğine ve devlet kurumlarına saygı gösterilmesinin ve her türlü aşırıcılığın reddedilmesinin kritik önem taşıdığını ifade etti. Bu kritik dönemde Suriye halkının yanında olduğunu ve bölgedeki ortakları ve kilit uluslararası ortaklarıyla yakın temas halinde olduğunu bildiren AB Konseyi, ilgili tüm AB araçları aracılığıyla BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in devam eden çalışmalarını kuvvetle desteklediklerini kaydetti.

Açıklamada, "Tüm aktörleri daha fazla şiddetten kaçınmaya, sivillerin korunmasını sağlamaya ve uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka riayet etmeye çağırıyoruz. Özellikle Hıristiyan ve diğer çoğunluk olmayan mezhepler de dahil olmak üzere tüm azınlık mensuplarının korunmasını, yabancı uyrukluların güvenliğinin sağlanmasını ve Şam'daki diplomatik temsilciliklere saygı gösterilmesini istiyoruz. Ayrıca tüm tarafları Suriye'nin zengin kültürel mirasını ve dini anıtlarını korumaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.