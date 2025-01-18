AB'den Suriye'ye 235 milyon euro yardım

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ŞAM, 18 Ocak (Xinhua) - Avrupa Birliği Eşitlik ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib'in başkanlığında cuma günü Suriye'deki geçici yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya gelen AB heyeti, Suriyelilere destek olarak 235 milyon euro (241 milyon ABD doları) değerinde bir yardım paketi taahhüdünde bulundu.

Lahbib, basın toplantısında Suriye'nin "tarihi geçiş sürecini" vatandaşların on yıllardır süren çatışma ve umutsuzluğu aşmaları için bir fırsat olarak nitelendirerek ülkenin geleceği için kapsayıcı bir vizyon çağrısında bulundu.

"Suriyeliler tarihi yeniden yazıyor ve biz de herkesi temsil eden bir toplum inşa etmelerini teşvik ediyoruz" diyen Lahbib, barış, istikrar ve adaleti "Suriyelilerin hak ettiğini" sözlerine ekledi.

"Acıları azaltmaya ve insanların en acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz" diyen Lahbib, AB'nin savaş sonrası iyileşme sürecine destek verme taahhüdünü yineledi.