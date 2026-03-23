AB'den Trump'a İtidal Mesajı

23.03.2026 15:26
AB, Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırı erteleme kararını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün erteleme talimatının ardından "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin gerginliğin azaltılması ve azami itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan El Anouni, "Her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Türkiye, Katar ve İran'daki mevkidaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini aktaran El Anouni, AB'nin ileriye dönük diplomatik yol arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

El Anouni, AB'nin bölgedeki ortaklarıyla irtibatta olmaya devam edeceğini ve bölgesel istikrar, güvenlik ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi yönündeki çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

A Milli Takım'da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
Trump'ın ''Müzakere'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Gözler İran'daydı Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
