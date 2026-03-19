AB'den Ukrayna'ya Destek, İki Ülke Veto Etti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek kredisi açıkladı, ancak Macaristan ve Slovakya katılmadı.

Avrupa Birliği'nin (AB) 25 üyesi Ukrayna'ya destek mesajı verirken, 2 üye ülkenin ortak açıklamaya katılmaması dikkati çekti.

Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi kapsamında Ukrayna'ya ilişkin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Sonuç bildirgesinin 27 üyeden 25'i tarafından desteklendiği aktarılırken, hangi 2 ülkenin katılmadığı resmi olarak açıklanmadı.

Ukrayna'ya ilişkin bildirgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı kınanırken, Moskova üzerindeki baskının artırılmasının ve barışa zorlanmasının öncelik olmaya devam ettiği ifade edildi.

AB'nin Ukrayna'ya siyasi, askeri ve ekonomik desteğini sürdüreceği vurgulanan bildirgede, birlik ve üye ülkelerin şimdiye kadar sağladığı kapsamlı mali yardımların devam edeceği kaydedildi.

Bildirgede, Ukrayna'ya yönelik askeri desteğin artırılması, silah üretimi ve teslimatlarının hızlandırılması gerektiğinin altı çizilirken, yeni finansman paketlerinin de devreye alınmasının beklendiği aktarıldı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletileceğine işaret edilen bildirgede, özellikle Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmaya ve yaptırımların etrafından dolaşılmasını engellemeye yönelik adımların süreceği belirtildi.

Bildirgede, Ukrayna'nın enerji altyapısının desteklenmesi ve yeniden inşasına katkı sağlanacağı ifade edilirken, savaş suçlarıyla ilgili hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası girişimlerin sürdüğü kaydedildi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altı çizilen bildirgede, Rusya üzerindeki baskıyı artırma kararlılığının teyit edildiği ifade edildi.

Bildirgede, Aralık 2025'te Ukrayna'ya 2026-2027 için sağlanmasına karar verilen 90? milyar?avroluk destek kredisine ilişkin olarak, kredi yasa tasarısının "yasama organlarınca kabul edilmiş olmasının memnuniyetle karşılandığı" ve ilk ödemelerin nisan başında Ukrayna'ya yapılmasının beklendiği belirtildi.

Ukrayna'ya Macaristan ve Slovakya vetosu

Drujba petrol boru hattının 27 Ocak'ta saldırıya uğraması ile petrol sevkiyatının sekteye uğramasının ardından Macaristan ve Slovakya, hat üzerinden petrol akışı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini veto edeceğini duyurmuştu.

Macaristan ve Slovakya, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin yürürlüğe girmesini de engellemişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Tutumumuz çok basit. Ukrayna tarafından engellenen petrolümüz geldiğinde Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İngilizlerin kabusu Galatasaray İngilizlerin kabusu Galatasaray
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

16:34
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
15:59
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:55
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:19:30. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.