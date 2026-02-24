AB'den Ukrayna'ya Üyelik Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Ukrayna'ya Üyelik Desteği

24.02.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Ukrayna'nın üyeliğine destek veriyor ancak tarih belirlemek mümkün değil, 200 milyar avro yardım sağladı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın AB'ye üyeliğine desteğin tam olduğunu ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı için bulundukları Kiev'de basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, AB'nin son 4 yılda Ukrayna'ya askeri ve mali destek kapsamında yaklaşık 200 milyar avro sağladığını, bu miktarın diğer tüm ortaklardan daha fazla olduğunu dile getirdi.

Desteğin devam edeceğini belirten von der Leyen, bu çerçevede ilk olarak 90 milyar avroluk AB kredisinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bu kredi, AB Konseyi'nde 27 devlet ve hükümet başkanı tarafından kabul edildi. Verilen sözler tutulmalıdır ve tutulacaktır. Biz bu taahhütleri yerine getireceğiz." dedi.

Söz konusu kredinin Ukrayna'nın en acil savunma ihtiyaçlarını karşılamaya, gelişmiş savunma ekipmanlarının tedarik edilmesine, üretilmesine, geliştirilmesine ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacağını kaydeden von der Leyen, insansız hava araçları ve mühimmat içeren bir destek paketini Paskalya'dan önce teslim etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Von der Leyen, ikinci temel önceliğin Ukrayna'ya zorlu kış döneminde destek olmak olduğunu, bu çerçevede hemen temin edilebilecek ihtiyaçlar için 100 milyon avroluk yeni bir acil destek paketi hazırladıklarını, bu kaynağın derhal kullanılabileceğini bildirdi.

Diğer taraftan bir sonraki kışa da hazırlık yaptıklarını aktaran von der Leyen, "2026-2027 dönemi için 'onarım ve yeniden inşa' başlıklı yeni bir kış enerji planı üzerinde çalışacağız. Bu plan, Ukrayna'nın enerji sistemini istikrara kavuşturmak için 920 milyon avroluk bir paket içerecek." bilgisini verdi.

Von der Leyen, üçüncü önceliğin Rusya'ya yönelik azami baskının sürdürülmesi olduğuna değinerek, "Yakında 20. yaptırım paketini kabul edeceğiz. Yaptırımlarımız Rusya'nın gelirlerini azaltmaya ve savaş makinesini zayıflatmaya devam edecek." diye konuştu.

Yaptırımların oybirliği ile kabul edilmesi gerektiğini anımsatan AB Komisyonu Başkanı, şimdiye kadar kabul edilen 19 yaptırım paketinin müzakerelerinin de kolay olmadığını ancak sonunda başarı sağladıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın AB üyeliği

Von der Leyen, Ukrayna'nın, AB'ye üye olma yolunda iyi bir ilerleme kaydettiğini ve reformları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, üyelik sürecinin liyakat esasına dayalı olduğunu hatırlattı.

Bu nedenle ilerleme hızının aday ülkeye bağlı olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Ukrayna için net bir tarih belirlemenin önemini anlıyorum. Ancak bizim açımızdan tarihler tek başına belirlenemez. Buna rağmen Ukrayna'nın hedeflerine ulaşması için desteğimiz kesin ve nettir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Ukrayna'ya Üyelik Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:42. #.0.5#
SON DAKİKA: AB'den Ukrayna'ya Üyelik Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.