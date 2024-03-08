Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell???????, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın olduğuna işaret ederek, " Kadınlar Günü'nde, Gazze savaşının en büyük bedelini ödeyen kadınları saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.
Borrell, X sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli kadınlara değindi.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ya da çocuk olduğunu hatırlatan Borrell, her saat 2 annenin öldürüldüğünü vurguladı.
Borrell, "Kadınlar Günü'nde, Gazze savaşının en büyük bedelini ödeyen kadınları saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.
"İsrailli kadınların da esir tutulduğunu" belirten Borrell, "Bu rakamlar, çoğunlukla erkeklerin yarattığı bir trajedinin içindeki bir trajedidir ve sona ermelidir." ifadesini kullandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'de hayatını kaybeden kadınları anma mesajı paylaştı - Son Dakika
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il jandarma komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Doğubayazıt ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 3 firari gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmak isteyen gruplara izin verilmedi. İstanbul Valiliği kararıyla polis, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Meral Danış Beştaş da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen gruba katıldı. Grup, Beyoğlu Belediyesi Cihangir Semt Konağı'na kadar yürüdü ve çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
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