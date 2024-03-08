AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'de hayatını kaybeden kadınları anma mesajı paylaştı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell???????, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın olduğuna işaret ederek, " Kadınlar Günü'nde, Gazze savaşının en büyük bedelini ödeyen kadınları saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.

Borrell, X sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli kadınlara değindi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ya da çocuk olduğunu hatırlatan Borrell, her saat 2 annenin öldürüldüğünü vurguladı.

Borrell, "Kadınlar Günü'nde, Gazze savaşının en büyük bedelini ödeyen kadınları saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.

"İsrailli kadınların da esir tutulduğunu" belirten Borrell, "Bu rakamlar, çoğunlukla erkeklerin yarattığı bir trajedinin içindeki bir trajedidir ve sona ermelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 878 Filistinli öldürüldü, 72 bin 402 kişi yaralandı.