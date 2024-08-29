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AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Venezuela'yı değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna, Orta Doğu ve Venezuela gibi konuları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katıldı.

29.08.2024 13:52
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, bir bölümüne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı toplantıda güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna, Orta Doğu ve Venezuela gibi küresel gündem maddeleri üzerinde istişarelerde bulunmak için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Borrell toplantı girişinde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde dondurulan Rus varlıklarından 1,4 milyar avronun Ukrayna'ya ve bu ülkeyi askeri açıdan destekleyen ülkelere gönderildiğini duyuran Borrell, Ukrayna'nın savunma kapasitesini artırması için bu tür doğrudan bir adımın ilk kez atıldığına işaret etti.

Borrell ayrıca Ukrayna'ya hava savunma ekipmanı sağlamanın öncelik olmaya devam ettiğini söyledi.

Kuleba'nın Batılı ülkelerin silahlarının Rusya içerisindeki meşru hedeflere yönelik kullanımına izin verilmesi talebini dile getireceğini vurgulayan Borrell, bu kısıtlamaların kalkması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın katılımı

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağını anımsatan Borrell, " Türkiye'nin, AB üyesi bir ülke olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin pozisyonuna ilişkin AB'nin rolünü anlamasının önemli olduğunu" söyledi.

Borrell, "Bu durumu çözmenin en iyi yolunun diyalog olduğuna inanıyoruz. Bu kararı almaya ve Türk bakanı davet etmeye izin veren herkese teşekkür ediyorum. (Fidan) bazı bakanlarla ikili görüşme yapacak ve bu görüşmenin AB ve bazı üye devletlerle ilgili konuları ele almak için önemli ve olumlu olmasını umuyorum. Türkiye açısından bu, iyi bir girişim." ifadelerini kullandı.

Venezuelalı muhalif Gonzalez de davetli

Borrell, Venezuela'daki seçim sonrası gelişmelerden endişeli duyduklarını yineleyerek bu nedenle muhalif başkan adayı Edmundo Gonzalez'i de toplantıya çağırdığını bildirdi.

Budapeşte yerine Brüksel

Borrell, toplantının AB Dönem Başkanı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Brüksel'e alınmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Çünkü ben öyle olmasına karar verdim. Bunu Brüksel'de yapmanın çok daha uygun olduğunu düşündüm zira Macaristan hükümetinin ifade ettiği bazı pozisyonlar doğrudan ortak dış politikamıza aykırı." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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