AB, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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AB, Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı

AB, Doğu Kudüs\'teki UNRWA Genel Merkezi\'ne yapılan saldırıyı kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA Genel Merkezi'ne saldırısını şiddetle kınadıklarını açıkladı. Borrell, saldırıyı gerçekleştirenlerin hesap vermesi gerektiğini belirtti ve İsrail'in insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama sorumluluğunu hatırlattı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de saldırıya tepki göstererek, protestonun BM mülküne zarar vermekten başka bir şey olmadığını ifade etti.

10.05.2024 14:23
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'ne saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

Borrell, X üzerinden yaptığı açıklamada, "AB, Doğu Kudüs'teki UNRWA tesislerine saldırıyı şiddetle kınıyor. Faillerden hesap sorulmalı." ifadelerini kullandı.

"İnsani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlamak İsrail'in sorumluluğundadır." değerlendirmesinde bulunan Borrell, UNRWA'nın Gazze ve bölgedeki milyonlarca insan için "yeri doldurulamaz bir cankurtaran halatı" olduğunu kaydetti.

UNRWA Genel Merkezi'ne saldırı

İsrailli fanatik Yahudiler, 7 Mayıs'ta İsrail'e bağlı Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Aryeh Yitzhak King'in çağrısıyla Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki UNRWA Genel Merkezi önünde protestoda bulunmuştu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de dün X platformundan yaptığı açıklamada, gösteriye tepki göstermişti.

Lazzarini'nin gösteriye ilişkin yayımladığı görüntüde, İsrailli protestocuların, UNRWA Genel Merkezi'nin kapısına vurması, döviz asmaya çalışması yer alıyor.

Philippe Lazzarini, "(İsrail'e bağlı) Kudüs Belediyesinin seçilmiş bir üyesinin çağrısıyla yapılan bu protesto, taciz, gözdağı, Vandallık ve BM mülküne zarar vermekten başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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